Była premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern objęła stanowisko wykładowczyni i mentorki na Uniwersytecie w Sydney w Australii. Jak podaje ABC News Australia, 46-letnia Ardern będzie pracować na Wydziale Medycyny i Zdrowia jako profesorka praktyki.

Obszary pracy

Uniwersytet oświadczył, że jej praca będzie koncentrować się na empatycznym przywództwie, spójności społecznej i zaufaniu obywatelskim. Ardern będzie również poszukiwać nowych podejść do rozwiązywania globalnych problemów w dziedzinie zdrowia, inkluzji i dobrostanu.

Będzie prowadzić gościnne wykłady i warsztaty. Jednocześnie uniwersytet wyjaśnił, że stanowisko to nie obejmuje pracy dydaktycznej w pełnym wymiarze.

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Oświadczenia Ardern i uniwersytetu

Ardern powiedziała, że po zakończeniu pracy na stanowisku szefowej rządu szczególnie skoncentrowała się na temacie przywództwa oraz na tym, jak lepiej wspierać i zachęcać liderów zdolnych odpowiadać na liczne globalne wyzwania.

Wicekanclerz i prezydent Uniwersytetu w Sydney Mark Scott oświadczył, że od dawna podziwia odwagę i człowieczeństwo, które Ardern demonstrowała w życiu publicznym. Jego zdaniem studenci będą mieli możliwość uczyć się od byłej premier, która ma znaczące doświadczenie w dziedzinie publicznego przywództwa i służby.

Jacinda Ardern stała na czele rządu Nowej Zelandii w latach 2017–2023. Podczas swojej kadencji kierowała krajem w okresie ataku terrorystycznego w Christchurch, erupcji wulkanu Whakaari/White Island i pandemii COVID-19.

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