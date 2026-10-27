Экзитполы после выборов в Кнессет в Израиле показали, что ни блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ни оппозиционный блок не получают необходимых 61 мандата для большинства в парламенте. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на опросы телеканалов 11, 12 и 13, обнародованные во вторник вечером.

Распределение мандатов

По данным экзитполов, оппозиционный блок, в который входят партии «Яшар», «Бьяхад», «Исраэль Бейтейну» и «Демократы», может получить от 50 до 53 мест в 120-местном Кнессете. Блоку Нетаньяху прогнозируют около 50 мандатов.

Партия «Ликуд» Нетаньяху, согласно прогнозам, останется крупнейшей фракцией нового созыва парламента с 24–25 мандатами. Партия «Яшар» Гади Айзенкота может получить 21–23 места.

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Роль арабских партий

Объединенный список и РААМ, согласно прогнозам, вместе могут получить 17–18 мандатов, что потенциально делает их важными участниками переговоров о коалиции. В то же время большинство лидеров оппозиции в основном исключали возможность формирования правительства с участием арабских партий; исключением является лидер «Демократов» Яир Голан.

Издание считает маловероятной возможность правительства единства с участием Нетаньяху и Айзенкота: Айзенкот отказывался работать под руководством Нетаньяху, в том числе в формате ротационного правительства. Результаты экзитполов также поставили вопрос о возможном создании правительства меньшинства, которое могло бы пройти голосование о доверии в Кнессете без 61 мандата. В то же время позиция части оппозиции относительно сотрудничества с арабскими партиями может усложнить такой вариант.

Окончательное распределение мандатов определят после подсчета бюллетеней. По данным Центральной избирательной комиссии, явка в день голосования была самой высокой по меньшей мере с 1973 года.

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