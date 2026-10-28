Высокий суд Пешавара в Пакистане отменил оправдательный приговор Фазалу Мохаммаду и назначил ему пожизненное лишение свободы по делу об убийстве женщины в ее доме в округе Чарсадда. По данным Dawn, суд также обязал осужденного выплатить 500 тыс. пакистанских рупий компенсации законным наследникам погибшей Ваджахат.

Апелляция мужа погибшей

Коллегия судей Сахибзады Асадуллы и Инамуллы Хана удовлетворила апелляцию Васала Хана — мужа погибшей. Он обжаловал решение дополнительного сессионного судьи в Чарсадде от 21 сентября 2021 года, которым Фазал Мохаммад был оправдан.

Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве по статье 302 Уголовного кодекса Пакистана и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

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Дополнительное наказание

Фазал Мохаммад также был признан виновным в незаконном проникновении в жилище. По этому эпизоду ему назначили семь лет лишения свободы и штраф в размере 200 тыс. пакистанских рупий. Суд постановил, что оба наказания будут отбываться одновременно.

Сообщение о преступлении зарегистрировали в полицейском участке Нисата в Чарсадде 29 сентября 2016 года. По версии обвинения, ночью Ваджахат, которая спала вместе с другими людьми в доме, услышала шум и шаги. Она заявила, что увидела троих вооруженных мужчин, подняла тревогу и попыталась задержать одного из них, после чего он выстрелил в нее. Обвинение также утверждало, что ее муж с помощью односельчан задержал Фазала Мохаммада, тогда как двум другим мужчинам удалось скрыться.

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