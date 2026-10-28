巴基斯坦白沙瓦高等法院撤销了对法扎尔·穆罕默德的无罪判决，并就一名女子在查尔萨达县家中被杀一案判处他终身监禁。据Dawn报道，法院还命令被定罪者向死者瓦贾哈特的法定继承人支付50万巴基斯坦卢比赔偿金。

死者丈夫提出上诉

由萨希卜扎达·阿萨杜拉和伊纳穆拉·汗组成的合议庭支持了死者丈夫瓦萨尔·汗提出的上诉。他对查尔萨达一名附加巡回法院法官于2021年9月21日作出的裁决提出异议，该裁决宣告法扎尔·穆罕默德无罪。

法院认定该男子犯有《巴基斯坦刑法典》第302条规定的故意杀人罪，并判处其终身监禁。

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附加处罚

法扎尔·穆罕默德还被认定犯有非法侵入住宅罪。针对该项罪名，他被判处七年监禁并罚款20万巴基斯坦卢比。法院裁定，两项刑罚同时执行。

该犯罪报案于2016年9月29日在查尔萨达的尼萨塔警察局登记。根据控方说法，夜间，瓦贾哈特与其他人一同睡在屋内时，听到了噪音和脚步声。她称自己看见三名持械男子，随即发出警报并试图扣留其中一人，之后该人向她开枪。控方还称，她的丈夫在村民帮助下扣留了法扎尔·穆罕默德，而另外两名男子成功逃脱。

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