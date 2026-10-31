台湾立法院通过了《刑法》修正案，加重对毒驾的责任。此类违法行为的最高监禁刑期从三年提高至五年；对于其行为导致他人死亡的重复违法者，可判处死刑、无期徒刑或至少10年有期徒刑。据《台北时报》报道。

新的刑事处罚

此前，《刑法》第185-3条将吸毒、饮酒及受其他物质影响后驾驶的责任合并规定，且未规定死刑。修正案得到在立法机构中占多数的反对派立法委员支持；该案由中国国民党和台湾民众党共同提出。

吸毒后驾驶现在最高可被判处五年监禁，并处最高50万新台币罚款，约合1.54万美元。如果违法行为导致死亡，处罚将为至少七年监禁及最高700万新台币罚款。造成重伤的，可判处五年至12年监禁，并处最高500万新台币罚款。

对于在此前因吸毒驾车被判决或获缓起诉后10年内，再次实施此类违法行为并导致死亡的驾驶人，可适用死刑。对于造成重伤的重复违法行为，规定最低七年监禁及最高700万新台币罚款。

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罚款、吊销驾照和检测

与此同时，台湾更严格的行政处罚也将生效。首次被查出吸毒后驾驶摩托车或踏板车者，将被处以12万新台币罚款；驾驶汽车者罚款15万新台币。首次拒绝接受警方毒品检测者，将被处以27万新台币罚款。

当局还可没收用于实施此类违法行为的车辆，或拒绝接受检测的驾驶人所驾驶的汽车。违法者的驾驶执照将被吊销，三年内不得参加驾照考试。对已确认的吸毒者，还引入了预防性吊销驾照两年的措施。

10年内的重复违法者，以及因其行为造成他人受伤或死亡的驾驶人，将被终身禁止驾驶。驾照被吊销后，在重新取得驾照之前，必须完成预防毒驾的强制培训或成瘾治疗项目。

新规定还对明知驾驶人受毒品影响仍乘车的18岁及以上乘客，处以6000至1.5万新台币罚款。全国各地警方已配备快速唾液检测工具用于检查。

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