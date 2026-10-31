Legislacyjny Yuan Tajwanu przyjął zmiany w Kodeksie karnym, które zaostrzają odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków. Maksymalny wymiar kary pozbawienia wolności za takie naruszenie zwiększono z trzech do pięciu lat, a dla recydywistów, których działania doprowadziły do śmierci człowieka, przewidziano karę śmierci, dożywotnie pozbawienie wolności lub co najmniej 10 lat więzienia. Poinformował o tym Taipei Times.

Nowe kary karne

Wcześniej artykuł 185-3 Kodeksu karnego łączył odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków, alkoholu i innych substancji oraz nie przewidywał kary śmierci. Poprawki poparli opozycyjni deputowani, którzy mają większość w organie ustawodawczym; zostały one wspólnie zainicjowane przez Kuomintang i Tajwańską Partię Ludową.

Za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków może teraz grozić do pięciu lat więzienia i grzywna do 500 tys. nowych dolarów tajwańskich, czyli około 15,4 tys. dolarów amerykańskich. Jeśli naruszenie doprowadziło do śmierci, kara wyniesie co najmniej siedem lat więzienia i grzywnę do 7 mln nowych dolarów tajwańskich. W przypadku ciężkich obrażeń przewidziano od pięciu do 12 lat więzienia oraz grzywnę do 5 mln nowych dolarów tajwańskich.

Kara śmierci może zostać zastosowana wobec kierowcy, który w ciągu 10 lat od wcześniejszego wyroku lub odroczonego ścigania karnego za jazdę pod wpływem narkotyków ponownie popełni takie naruszenie, które doprowadzi do śmierci. Za powtórne naruszenia skutkujące ciężkimi obrażeniami ustanowiono minimalną karę siedmiu lat więzienia i grzywnę do 7 mln nowych dolarów tajwańskich.

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Grzywny, cofnięcie uprawnień i kontrole

Jednocześnie na Tajwanie wchodzą w życie surowsze sankcje administracyjne. Za pierwsze wykryte prowadzenie motocykla lub skutera pod wpływem narkotyków grozi grzywna w wysokości 120 tys. nowych dolarów tajwańskich, a samochodu — 150 tys. Odmowa poddania się policyjnemu testowi na narkotyki skutkuje grzywną 270 tys. nowych dolarów tajwańskich za pierwsze naruszenie.

Władze mogą także skonfiskować pojazd użyty podczas takiego naruszenia lub samochód kierowcy, który odmówił badania. Prawo jazdy sprawcy zostanie unieważnione, z zakazem przystąpienia do egzaminu przez trzy lata. Wprowadzono również prewencyjne unieważnienie uprawnień na dwa lata dla potwierdzonych użytkowników narkotyków.

Recydywiści w okresie 10 lat, a także kierowcy, przez których doszło do obrażeń lub śmierci ludzi, otrzymają dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Przed ponownym uzyskaniem prawa jazdy po jego unieważnieniu konieczne będzie ukończenie obowiązkowego szkolenia dotyczącego zapobiegania jeździe pod wpływem narkotyków lub programu leczenia uzależnień.

Nowe zasady przewidują grzywny od 6 tys. do 15 tys. nowych dolarów tajwańskich dla pasażerów w wieku od 18 lat, którzy świadomie wsiadają do pojazdu z kierowcą pod wpływem narkotyków. Policję w całym kraju wyposażono w szybkie testy śliny do kontroli.

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