Wysoki Sąd w Peszawarze w Pakistanie uchylił uniewinnienie Fazala Mohammada i skazał go na dożywotnie pozbawienie wolności w sprawie zabójstwa kobiety w jej domu w dystrykcie Charsadda. Jak podaje Dawn, sąd nakazał również skazanemu wypłacić 500 tys. rupii pakistańskich odszkodowania prawnym spadkobiercom zmarłej Wajahat.

Apelacja męża zmarłej

Skład sędziowski w osobach Sahibzady Asadullaha i Inamullaha Khana uwzględnił apelację Wasala Khana, męża zmarłej. Zaskarżył on orzeczenie dodatkowego sędziego sądu sesyjnego w Charsaddzie z 21 września 2021 roku, którym Fazal Mohammad został uniewinniony.

Sąd uznał mężczyznę za winnego umyślnego zabójstwa na podstawie artykułu 302 pakistańskiego kodeksu karnego i skazał go na dożywotnie pozbawienie wolności.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dodatkowa kara

Fazal Mohammad został również uznany za winnego bezprawnego wtargnięcia do domu. Za ten czyn wymierzono mu siedem lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 200 tys. rupii pakistańskich. Sąd postanowił, że obie kary będą odbywane jednocześnie.

Zawiadomienie o przestępstwie zarejestrowano na posterunku policji Nisata w Charsaddzie 29 września 2016 roku. Według prokuratury Wajahat, która w nocy spała z innymi osobami w domu, usłyszała hałas i kroki. Oświadczyła, że zobaczyła trzech uzbrojonych mężczyzn, wszczęła alarm i próbowała zatrzymać jednego z nich, po czym ten do niej strzelił. Prokuratura twierdziła również, że jej mąż z pomocą mieszkańców wsi zatrzymał Fazala Mohammada, podczas gdy dwóm pozostałym mężczyznom udało się uciec.

Czytaj nas na