В Сингапуре все детские сады Министерства образования будут постепенно переходить на программу полного дня в 2028–2030 годах. Она объединит обучение, игры и уход за детьми в рамках одной программы, которую будет реализовывать министерство, сообщает Channel NewsAsia.

Родители, которым не нужен уход в течение всего дня, смогут выбрать программу на полдня. В настоящее время 56 детских садов Министерства образования предлагают четырехчасовые программы для детей в возрасте пяти и шести лет. Из примерно 9 тысяч воспитанников этих учреждений около 65% также посещают Kindergarten Care — услугу ухода, предоставляемую внешним поставщиком, назначенным министерством.

Пилотный этап в 2027 году

Перед всеобщим внедрением модель полного дня испытают в 2027 году в двух детских садах — MK@Rivervale и MK@West View. Опыт пилотного проекта используют для дальнейшего развертывания программы. Министерство будет сообщать во время ежегодной мартовской регистрации в детские сады, какие именно учреждения перейдут на новую модель в следующем году.

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В ведомстве заявили, что интегрированный формат должен обеспечить большую непрерывность обучения, более длительное взаимодействие детей с сотрудниками детских садов и дополнительные возможности для развития. Старший парламентский секретарь по вопросам образования Сайед Харун Альхабси отметил, что министерство стремится теснее объединить обучение, игры и уход за детьми.

График работы и стоимость

Детские сады будут работать по будням с 07:00 до 19:00, в том числе во время школьных каникул. Для программы на полдня предусмотрено посещение с 07:00 до 12:30. Учреждения не будут работать в государственные праздники, установленные Министерством образования школьные выходные, включая День учителя и День детей, а также в дни закрытия центров.

Программа предусматривает игры, которые дети выбирают сами, занятия на родном языке и свободную игру на открытом воздухе с обручами, досками и шинами. Во время каникул запланированы практические занятия по STEM, драматическому и изобразительному искусству. Для двух пилотных детских садов полная программа в 2027 году будет стоить 665 сингапурских долларов в месяц до субсидий, а программа на полдня — 310 сингапурских долларов.

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