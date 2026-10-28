В Пакистане задержали двух подозреваемых в убийстве трансгендерного человека — Dawn
В пакистанском городе Бахавалнагар полиция задержала двух подозреваемых в смерти трансгендерного человека Рашида, известной как Зоя. По данным правоохранителей, 23 октября на нее напали четыре человека, а на следующий день она умерла от полученных травм.
Нападение по дороге в больницу
Как сообщает Dawn, Зоя вместе с сестрой Мехназ Бано направлялась в районную больницу DHQ, когда на нее напали с палками. В полиции района B Division заявили, что среди нападавших были Вакас и Сулейман.
Правоохранители сообщили, что Зоя ранее подала заявление против этих людей из-за преследования и насилия, а также якобы получала от них угрозы убийством. По версии полиции, подозреваемые добивались отношений с ней, а после отказа начали преследовать ее и угрожать ей.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Дело об убийстве зарегистрировали
Около месяца назад Зоя зарегистрировала заявление в полицейском участке B Division. Полиция открыла дело об убийстве против четырех подозреваемых, двое из которых являются братьями и были задержаны.
В течение нескольких лет Зоя работала специалисткой по реагированию на обращения пострадавших в офисе окружного полицейского управления Бахавалнагара. Там она помогала решать проблемы, с которыми сталкивалось трансгендерное сообщество.