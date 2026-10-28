W pakistańskim mieście Bahawalnagar policja zatrzymała dwóch podejrzanych w sprawie śmierci osoby transpłciowej Rashida, znanej jako Zoya. Według organów ścigania 23 października zaatakowały ją cztery osoby, a następnego dnia zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

Atak w drodze do szpitala

Jak informuje Dawn, Zoya wraz z siostrą Mehnaz Bano szła do powiatowego szpitala DHQ, gdy została zaatakowana pałkami. Policja z okręgu B Division podała, że wśród napastników byli Waqas i Suleman.

Organy ścigania poinformowały, że Zoya wcześniej złożyła skargę przeciwko tym osobom w związku z nękaniem i przemocą, a także miała rzekomo otrzymywać od nich groźby śmierci. Według wersji policji podejrzani zabiegali o relację z nią, a po odmowie zaczęli ją nękać i grozić jej.

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Zarejestrowano sprawę o zabójstwo

Około miesiąca temu Zoya zarejestrowała skargę na komisariacie B Division. Policja wszczęła sprawę o zabójstwo przeciwko czterem podejrzanym, z których dwóch jest braćmi i zostało zatrzymanych.

Przez kilka lat Zoya pracowała jako specjalistka ds. reagowania na zgłoszenia osób poszkodowanych w biurze powiatowej administracji policji w Bahawalnagarze. Pomagała tam rozwiązywać problemy, z którymi mierzyła się społeczność osób transpłciowych.

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