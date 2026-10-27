以色列议会选举后的出口民调显示，总理本雅明·内塔尼亚胡的阵营和反对派阵营均未获得在议会取得多数所需的61个席位。《耶路撒冷邮报》援引周二晚间公布的11频道、12频道和13频道民调报道了这一消息。

席位分配

根据出口民调，包括“亚沙尔”、“贝亚哈德”、“以色列是我们的家园”和“民主党”在内的反对派阵营，可能在拥有120个席位的以色列议会中获得50至53个席位。预计内塔尼亚胡阵营将获得约50个席位。

预计内塔尼亚胡所属的利库德集团将以24至25个席位继续成为新一届议会中最大的党团。加迪·艾森科特领导的“亚沙尔”党可能获得21至23个席位。

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阿拉伯政党的作用

预计联合名单和拉阿姆党合计可能获得17至18个席位，这可能使其成为联合政府谈判中的重要参与者。与此同时，大多数反对派领导人基本排除了与阿拉伯政党共同组建政府的可能性；“民主党”领导人亚伊尔·戈兰是例外。

该报认为，由内塔尼亚胡和艾森科特参与的联合政府不太可能成立：艾森科特曾拒绝在内塔尼亚胡领导下工作，包括以轮换政府的形式。出口民调结果还引发了有关可能组建少数派政府的问题，该政府无需拥有61个席位也可能在以色列议会通过信任投票。与此同时，部分反对派对与阿拉伯政党合作的立场可能使这一方案更加复杂。

最终席位分配将在选票计数后确定。根据中央选举委员会的数据，投票日的投票率至少是自1973年以来最高的一次。

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