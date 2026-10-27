Екзитполи в Ізраїлі не дали більшості жодному блоку — Jerusalem Post

Екзитполи після виборів до Кнесету в Ізраїлі показали, що ані блок прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, ані опозиційний блок не здобувають необхідних 61 мандата для більшості в парламенті. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на опитування телеканалів 11, 12 і 13, оприлюднені у вівторок увечері.

Розподіл мандатів

За даними екзитполів, опозиційний блок, до якого входять партії «Яшар», «Б'яхад», «Ісраель Бейтейну» та «Демократи», може отримати від 50 до 53 місць у 120-місцевому Кнесеті. Блоку Нетаньягу прогнозують близько 50 мандатів.

Партія «Лікуд» Нетаньягу, за прогнозами, залишиться найбільшою фракцією нового скликання парламенту з 24–25 мандатами. Партія «Яшар» Гаді Айзенкота може здобути 21–23 місця.

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Роль арабських партій

Об'єднаний список і РААМ, згідно з прогнозами, разом можуть отримати 17–18 мандатів, що потенційно робить їх важливими учасниками переговорів про коаліцію. Водночас більшість лідерів опозиції переважно виключали можливість формування уряду за участю арабських партій; винятком є лідер «Демократів» Яїр Голан.

Можливість уряду єдності за участю Нетаньягу та Айзенкота видання вважає малоймовірною: Айзенкот відмовлявся працювати під керівництвом Нетаньягу, зокрема й у форматі ротаційного уряду. Результати екзитполів також порушили питання можливого створення уряду меншості, який міг би пройти голосування щодо довіри в Кнесеті без 61 мандата. Водночас позиція частини опозиції щодо співпраці з арабськими партіями може ускладнити такий варіант.

Остаточний розподіл мандатів визначать після підрахунку бюлетенів. За даними Центральної виборчої комісії, показник явки у день голосування був найвищим щонайменше з 1973 року.

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