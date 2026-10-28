Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что его недавние комментарии относительно работников-мигрантов касались необходимости прежде всего трудоустраивать граждан страны из-за серьезной проблемы безработицы. Об этом сообщает Korea Herald со ссылкой на публикации президента в социальной сети X.

Во время заседания правительства во вторник Ли обсуждал нехватку рабочей силы в сельском и лесном хозяйстве, животноводстве и рыболовстве. Он заявил, что эти отрасли имеют значение для национальной безопасности, но постоянно страдают от дефицита работников. Президент также сказал, что иностранные рабочие, которые переводят заработанные средства за границу, вносят меньший вклад в национальную экономику.

Предложение о субсидиях

В публикации в X Ли уточнил, что не отрицал вклад работников-мигрантов в экономику, а сравнивал его с вкладом корейских работников в занятость, потребление и внутренний спрос. По его мнению, власти должны искать способы увеличить наем местных работников, в частности путем субсидирования зарплат.

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Президент предложил рассмотреть финансовую поддержку, чтобы побудить больше корейцев работать в аграрном секторе, прежде всего на сезонных работах летом. Он также потребовал от газеты Hankyoreh исправления и извинений из-за заголовка, который, по его мнению, не передавал полный смысл его слов. После изменения заголовка изданием Ли вновь призвал объяснить это решение и извиниться.

Реакция правозащитных групп

Организации, защищающие права мигрантов, раскритиковали заявления президента. Альянс за равные права работников-мигрантов назвал их ненавистническими, а организация 1218 For All заявила, что такой подход не учитывает положение сельских сообществ и механизмы экономического обращения.

Правозащитники подчеркнули, что фермерские и рыболовецкие сообщества не могут обеспечить достаточное количество работников в периоды сбора урожая без иностранных сезонных работников. В апреле Министерство сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел одобрило рекордные 93 503 рабочих места для иностранных сезонных работников на первое полугодие. Согласно правительственному исследованию 2025 года, в структуре распределения общего дохода иностранных граждан 37,3% составляли повседневные расходы, а 25,5% — внутренние и зарубежные денежные переводы.

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