Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung oświadczył, że jego niedawne komentarze dotyczące pracowników-migrantów odnosiły się do potrzeby priorytetowego zatrudniania obywateli kraju z powodu poważnego problemu bezrobocia. Poinformował o tym Korea Herald, powołując się na wpisy prezydenta w serwisie społecznościowym X.

Podczas wtorkowego posiedzenia rządu Lee omawiał niedobory siły roboczej w rolnictwie, leśnictwie, hodowli zwierząt i rybołówstwie. Stwierdził, że sektory te są ważne dla bezpieczeństwa narodowego, lecz stale cierpią z powodu deficytu pracowników. Prezydent powiedział także, że zagraniczni pracownicy, którzy przekazują zarobione pieniądze za granicę, wnoszą mniejszy wkład w gospodarkę narodową.

Propozycja dotycząca subsydiów

We wpisie na X Lee wyjaśnił, że nie negował wkładu pracowników-migrantów w gospodarkę, lecz porównywał go z wkładem koreańskich pracowników w zatrudnienie, konsumpcję i popyt wewnętrzny. Jego zdaniem władze powinny szukać sposobów na zwiększenie zatrudniania lokalnych pracowników, w tym poprzez subsydiowanie wynagrodzeń.

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Prezydent zaproponował rozważenie wsparcia finansowego, aby zachęcić więcej Koreańczyków do pracy w sektorze rolnym, przede wszystkim przy pracach sezonowych latem. Zażądał również od gazety Hankyoreh sprostowania i przeprosin za nagłówek, który jego zdaniem nie oddawał pełnego sensu jego słów. Po zmianie nagłówka przez redakcję Lee ponownie wezwał ją do wyjaśnienia tej decyzji i przeprosin.

Reakcja grup praw człowieka

Organizacje broniące praw migrantów skrytykowały wypowiedzi prezydenta. Sojusz na rzecz Równych Praw Pracowników-Migrantów nazwał je pełnymi nienawiści, a organizacja 1218 For All oświadczyła, że takie podejście nie uwzględnia sytuacji społeczności wiejskich i mechanizmów obiegu gospodarczego.

Obrońcy praw człowieka podkreślili, że społeczności rolnicze i rybackie nie mogą zapewnić wystarczającej liczby pracowników w okresach zbiorów bez zagranicznych pracowników sezonowych. W kwietniu Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Spraw Wiejskich zatwierdziło rekordowe 93 503 miejsca pracy dla zagranicznych pracowników sezonowych na pierwsze półrocze. Według rządowego badania z 2025 roku w strukturze podziału całkowitych dochodów cudzoziemców 37,3% stanowiły codzienne wydatki, a 25,5% — krajowe i zagraniczne przekazy pieniężne.

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