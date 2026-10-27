Египетский суд во вторник приказал закрыть одно из последних независимых медиа страны — интернет-издание Mada Masr. Основательницу и главного редактора портала Лину Атталлу признали виновной в управлении сайтом без необходимого разрешения и оштрафовали на 53 400 долларов, сообщает RMF24.

Штраф и содержание под стражей

Судья постановил, что Атталла должна оставаться под стражей до уплаты штрафа. По данным Mada Masr, средства внесли через несколько часов после объявления решения. В то же время местонахождение главного редактора после этого остается неизвестным.

Адвокат Атталлы Хасан аль-Ажари заявил, что обжалует судебный приговор. Решение суда вызвало критику со стороны организаций, защищающих свободу слова.

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Давление на независимое издание

Mada Masr проводит журналистские расследования, в том числе о коррупции, усилении роли армии в государстве и нарушениях прав человека. С 2017 года сайт издания заблокирован египетскими властями. Поданная в 2018 году заявка на аккредитацию, по информации портала, так и не получила ответа.

Human Rights Watch назвала процесс против Атталлы эскалацией репрессий и «возмутительной атакой на независимые медиа». Amnesty International и еще 118 общественных и медийных организаций призвали власти Египта прекратить преследование Mada Masr и предоставить изданию аккредитацию.

По данным организации «Репортеры без границ», Египет занимает 169-е место в мировом рейтинге свободы медиа. Египетская инициатива за личные права сообщает, что 26 журналистов в стране находятся под стражей из-за своей профессиональной деятельности.

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