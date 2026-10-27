埃及一家法院周二下令关闭该国仅存的独立媒体之一——网络媒体Mada Masr。该门户网站的创始人兼总编辑丽娜·阿塔拉被认定在未获必要许可的情况下运营网站罪名成立，并被处以5.34万美元罚款，RMF24报道。

罚款与羁押

法官裁定，阿塔拉必须被羁押至缴清罚款为止。据Mada Masr称，款项在裁决宣布数小时后缴纳。同时，此后这名总编辑的下落仍然不明。

阿塔拉的律师哈桑·阿兹哈里表示，将对法院判决提出上诉。法院的决定引发了捍卫言论自由组织的批评。

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对独立媒体的施压

Mada Masr开展新闻调查，其中包括对腐败、军方在国家中角色增强以及侵犯人权问题的调查。自2017年以来，该媒体的网站一直被埃及当局封锁。据该门户网站称，2018年提交的认证申请至今未获答复。

人权观察称，针对阿塔拉的诉讼是镇压升级，也是对独立媒体的“令人愤慨的攻击”。国际特赦组织以及另外118个公民和媒体组织呼吁埃及当局停止迫害Mada Masr，并向该媒体授予认证。

根据无国界记者组织的数据，埃及在全球媒体自由排名中位列第169位。埃及个人权利倡议组织称，该国有26名记者因其职业活动而被羁押。

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