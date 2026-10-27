Egipski sąd we wtorek nakazał zamknięcie jednego z ostatnich niezależnych mediów w kraju — internetowego wydania Mada Masr. Założycielkę i redaktorkę naczelną portalu Linę Attalah uznano za winną prowadzenia strony bez wymaganego zezwolenia i ukarano grzywną w wysokości 53 400 dolarów, informuje RMF24.

Grzywna i areszt

Sędzia orzekł, że Attalah ma pozostać w areszcie do czasu zapłacenia grzywny. Według Mada Masr środki wpłacono kilka godzin po ogłoszeniu decyzji. Jednocześnie miejsce pobytu redaktorki naczelnej od tego czasu pozostaje nieznane.

Adwokat Attalah, Hassan al-Azhari, oświadczył, że zaskarży wyrok sądu. Decyzja sądu wywołała krytykę ze strony organizacji broniących wolności słowa.

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Presja na niezależne wydanie

Mada Masr prowadzi dziennikarskie śledztwa, w tym dotyczące korupcji, wzmacniania roli armii w państwie oraz naruszeń praw człowieka. Od 2017 roku strona internetowa wydania jest blokowana przez egipskie władze. Złożony w 2018 roku wniosek o akredytację, według informacji portalu, nadal nie otrzymał odpowiedzi.

Human Rights Watch nazwała postępowanie przeciwko Attalah eskalacją represji i „oburzającym atakiem na niezależne media”. Amnesty International oraz kolejnych 118 organizacji społecznych i medialnych wezwało władze Egiptu do zaprzestania prześladowania Mada Masr i przyznania wydaniu akredytacji.

Według organizacji Reporterzy bez Granic Egipt zajmuje 169. miejsce w światowym rankingu wolności mediów. Egipska Inicjatywa na rzecz Praw Osobistych informuje, że 26 dziennikarzy w kraju przebywa w areszcie z powodu swojej działalności zawodowej.

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