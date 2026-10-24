В Бразилии президент Луис Инасиу Лула да Силва и правый сенатор Флавиу Болсонару провели последние митинги перед вторым туром президентских выборов. Кандидаты встречались со сторонниками в крупных городах, в том числе в Рио-де-Жанейро, завершая напряженную трехнедельную избирательную кампанию.

Как сообщает Euronews, в первом туре Болсонару получил 47% голосов, а Лула — 45%. Около 20% избирателей не приняли участия в первом голосовании, а опросы показывают почти одинаковый уровень поддержки обоих кандидатов.

Финальные теледебаты

Накануне митингов Лула и Болсонару приняли участие в финальных телевизионных дебатах. По данным издания, дискуссия была спокойнее, чем их первая встреча, которая переросла во взаимные оскорбления и почти не содержала обсуждения политики.

Лула заявил, что его оппонент не знает, что такое голод. Болсонару в ответ спросил действующего президента, почему в стране так дорого. Сенатор также пообещал усилить борьбу с преступностью, создать еще 500 тысяч мест в тюрьмах и сократить государственные расходы.

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Амазония и отношения с США

Выборы могут повлиять на климатическую политику Бразилии. Во время президентства Жаира Болсонару вырубка лесов в Амазонии достигла рекордного уровня, тогда как при правительстве Лулы количество новых вырубок в последние годы сократилось после усиления спутникового мониторинга и работы правоохранительных органов. Флавиу Болсонару отрицал антропогенный характер изменения климата и заявлял о намерении противодействовать незаконной вырубке лесов.

Кампанию сенатора также омрачило дело банкира Даниела Воркаро. Болсонару признал, что принял от него миллионы долларов для создания фильма о жизни своего отца, бывшего президента Жаира Болсонару. По данным Euronews, сенатора расследуют в связи с подозрениями в коррупции, отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.

Лула неоднократно предостерегал США от вмешательства в бразильские выборы и сделал защиту суверенитета страны одной из тем своей кампании.

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