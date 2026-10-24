在巴西，总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦和右翼参议员弗拉维奥·博索纳罗在总统选举第二轮投票前举行了最后的集会。两名候选人在包括里约热内卢在内的大城市会见支持者，为期三周的紧张竞选活动随之结束。

据Euronews报道，博索纳罗在第一轮投票中获得47%的选票，卢拉获得45%。约20%的选民没有参加第一次投票，民调显示两名候选人的支持率几乎相同。

最后一场电视辩论

在集会前夕，卢拉和博索纳罗参加了最后一场电视辩论。该媒体称，讨论比两人首次交锋更平和；首次交锋演变为相互辱骂，几乎没有涉及政策讨论。

卢拉表示，他的对手不知道饥饿为何物。博索纳罗则问这位现任总统，为什么这个国家物价如此高。该参议员还承诺加强打击犯罪，新增50万个监狱床位，并削减政府开支。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

亚马孙与美巴关系

此次选举可能影响巴西的气候政策。在雅伊尔·博索纳罗担任总统期间，亚马孙地区的森林砍伐达到创纪录水平；而在卢拉政府执政期间，随着卫星监测和执法工作加强，近年来新增砍伐的数量有所下降。弗拉维奥·博索纳罗否认气候变化具有人为成因，并表示有意打击非法砍伐森林。

这名参议员的竞选活动还因银行家丹尼尔·沃尔卡罗案件而蒙上阴影。博索纳罗承认，他接受了沃尔卡罗提供的数百万美元，用于制作一部关于其父亲、前总统雅伊尔·博索纳罗生平的电影。据Euronews报道，该参议员因涉嫌腐败、洗钱和逃税而受到调查。

卢拉多次警告美国不要干预巴西选举，并将捍卫国家主权作为其竞选主题之一。

关注我们在