W Brazylii prezydent Luiz Inácio Lula da Silva i prawicowy senator Flávio Bolsonaro przeprowadzili ostatnie wiece przed drugą turą wyborów prezydenckich. Kandydaci spotykali się ze zwolennikami w dużych miastach, w tym w Rio de Janeiro, kończąc napiętą, trzytygodniową kampanię wyborczą.

Jak podaje Euronews, Bolsonaro zdobył 47% głosów w pierwszej turze, a Lula — 45%. Około 20% wyborców nie wzięło udziału w pierwszym głosowaniu, a sondaże pokazują niemal identyczny poziom poparcia dla obu kandydatów.

Finałowa debata telewizyjna

W przeddzień wieców Lula i Bolsonaro wzięli udział w finałowej debacie telewizyjnej. Według portalu dyskusja była spokojniejsza niż ich pierwsze spotkanie, które przerodziło się we wzajemne obelgi i niemal nie zawierało rozmowy o polityce.

Lula stwierdził, że jego przeciwnik nie wie, czym jest głód. Bolsonaro w odpowiedzi zapytał urzędującego prezydenta, dlaczego w kraju jest tak drogo. Senator obiecał również zintensyfikować walkę z przestępczością, stworzyć kolejne 500 tys. miejsc w więzieniach i ograniczyć wydatki publiczne.

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Amazonia i relacje ze Stanami Zjednoczonymi

Wybory mogą wpłynąć na politykę klimatyczną Brazylii. Za prezydentury Jaira Bolsonaro wylesianie Amazonii osiągnęło rekordowy poziom, podczas gdy za rządów Luli liczba nowych wycinek w ostatnich latach spadła po wzmocnieniu monitoringu satelitarnego i działań organów ścigania. Flávio Bolsonaro zaprzeczał antropogenicznemu charakterowi zmian klimatu i deklarował zamiar przeciwdziałania nielegalnemu wylesianiu.

Kampanię senatora przyćmiła również sprawa bankiera Daniela Vorcaro. Bolsonaro przyznał, że przyjął od niego miliony dolarów na stworzenie filmu o życiu swojego ojca, byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. Według Euronews senator jest objęty śledztwem w związku z podejrzeniami korupcji, prania pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków.

Lula wielokrotnie ostrzegał Stany Zjednoczone przed ingerowaniem w brazylijskie wybory i uczynił obronę suwerenności kraju jednym z tematów swojej kampanii.

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