Uczniowie czwartej klasy St Peter's Anglican College w australijskim Broulee posadzili około 1000 rodzimych roślin na pozbawionej roślinności części terenu szkoły. Ma tam powstać samowystarczalny mikrolas, który ma uczynić tę przestrzeń bardziej zieloną i chłodniejszą, informuje ABC News Australia.

Rośliny lokalnego lasu nadbrzeżnego

Przez tydzień uczniowie, nauczyciele i wolontariusze sadzili drzewa, krzewy i pnącza charakterystyczne dla zagrożonego wyginięciem nadbrzeżnego lasu deszczowego tego regionu. Uczeń Zale Neal powiedział, że uczestnicy chcą przywrócić niektóre gatunki utracone podczas pożarów lasów w 2020 roku.

St Peter's Anglican College została pierwszą szkołą w stanie Nowa Południowa Walia, która współpracuje z organizacją non-profit Microforest Collective przy badaniu, projektowaniu i sadzeniu mikrolasu w ramach programu nauczania.

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Metoda Miyawakiego i zbieranie wody

Mikrolasy to gęsto obsadzone rodzimą roślinnością obszary na terenach miejskich lub zdegradowanych, często nie większe niż kort tenisowy. W projekcie zastosowano japońską metodę Miyawakiego: mieszankę rodzimych gatunków sadzi się gęsto, aby przyspieszyć ich wzrost.

Współzałożycielka Microforest Collective i architektka krajobrazu Edwina Robinson stwierdziła, że przy takim podejściu rośliny mogą rosnąć nawet dziesięć razy szybciej. Jej zdaniem mikrolas może osiągnąć około siedmiu metrów wysokości w ciągu dwóch-trzech lat.

Ze względu na piaszczystą glebę na terenie zainstalowano system zbierania wody deszczowej: około 40 metrów podziemnych rowów wyłożono gliną. Przed sadzeniem uczniowie odwiedzili lokalne lasy, badali gatunki i warunki potrzebne do ich wzrostu, a także analizowali teren i obliczali wymaganą ilość ściółki. Microforest Collective planuje wykorzystać to doświadczenie jako model dla innych szkół.

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