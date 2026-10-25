澳大利亚布鲁利的圣彼得圣公会学院四年级学生在学校场地一块没有植被的区域种植了约1000株本土植物。据澳大利亚广播公司新闻报道，那里将形成一片可自我维持的微型森林，旨在让这片空间更加绿色、更加凉爽。

当地沿海森林的植物

一周内，学生、教师和志愿者种植了该地区濒危沿海雨林特有的树木、灌木和攀缘植物。学生泽尔·尼尔表示，参与者希望恢复一些在2020年森林火灾中消失的物种。

圣彼得圣公会学院成为新南威尔士州首所与非营利组织Microforest Collective合作、在课程框架内开展微型森林研究、设计和种植的学校。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

宫胁法与集水

微型森林是在城市或退化地区密集种植本土植被的地块，面积通常不超过一个网球场。该项目采用了日本宫胁法：将多种本土植物密集种植，以加快其生长。

Microforest Collective联合创始人兼景观建筑师埃德温娜·罗宾逊表示，采用这种方法，植物的生长速度可提高至十倍。她估计，这片微型森林可在两到三年内长到约七米高。

由于该地块土壤为沙质，项目建设了雨水收集系统：约40米长的地下沟槽铺设了黏土。种植前，学生参观了当地森林，研究了物种及其生长所需的条件，还分析了地块并计算所需的覆盖物数量。Microforest Collective计划将这一经验作为其他学校的范例。

关注我们在