ANC nie wynajmie ośmiu miejsc do transmisji wiecu — TimesLIVE

W Republice Południowej Afryki Afrykański Kongres Narodowy (ANC) przeprowadzi zaplanowany końcowy wiec wyborczy Siyanqoba na stadionie Sisa Dukashe w KuGompo City w Prowincji Przylądkowej Wschodniej. Jednocześnie z powodu braku środków partia nie wynajmie kolejnych ośmiu miejsc w innych prowincjach do wspólnego oglądania transmisji wydarzenia. Poinformował o tym TimesLIVE.

Oczekuje się, że do zwolenników na wiecu przemówi lider ANC Cyril Ramaphosa. Partia zwykle wynajmuje miejsca w ośmiu innych prowincjach dla swoich zwolenników, którzy nie mogą przyjechać na główne wydarzenie. Według publikacji siły polityczne wydają w tym roku na kampanie znacznie mniej niż podczas wyborów powszechnych w 2024 roku.

ANC deklaruje niedobór darowizn

Szef sztabu wyborczego ANC Mdu Misen Ntuli potwierdził, że darowizny na kampanię były niższe, niż oczekiwała partia. Powiązał trudności ze stanem gospodarki, przez który darczyńcy niechętnie finansują siły polityczne. Według Ntuliego ograniczone zasoby sprawiły, że ANC z opóźnieniem rozpoczął kampanię billboardową i aktywną obecność w internecie.

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Ntuli oświadczył również, że na kampanię wpłynęła słaba praca szeregu gmin zarządzanych przez ANC. Partia przeprowadziła spotkanie z tysiącami swoich radnych samorządowych i przekazała im instrukcje dotyczące dalszej pracy. Spotkanie wywołało publiczną krytykę po publicznych uwagach Ramaphosy i krajowego przewodniczącego ANC Gwede Mantashego na temat pracy gmin.

Finansowanie Sojuszu Demokratycznego

Sojusz Demokratyczny (DA) otrzymał 104 mln randów, czyli 89% wszystkich zadeklarowanych darowizn dla partii politycznych w ostatnim kwartale, według Komisji Wyborczej RPA. Federalny przewodniczący DA i szef kampanii Ashor Sarupen wyjaśnił przewagę finansową wczesnym rozpoczęciem przygotowań do wyborów oraz regularnymi wpłatami zwolenników.

Szef kampanii ActionSA Michael Beaumont oświadczył, że znaczny udział w finansowaniu daje DA przewagę w walce o głosy. Szef kampanii Rise Mzansi Makashule Gana ze swojej strony powiedział, że wynik wyborów nie zależy wyłącznie od wysokości darowizn: jego partia otrzymała 15 mln randów na wybory w 2024 roku i zdobyła mandaty w parlamencie oraz legislaturze Gautengu.

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