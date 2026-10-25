В ЮАР Африканский национальный конгресс (АНК) проведет запланированный заключительный предвыборный митинг Siyanqoba на стадионе Sisa Dukashe в КуГомпо-Сити в Восточно-Капской провинции. В то же время из-за нехватки средств партия не будет арендовать еще восемь площадок в других провинциях для совместного просмотра трансляции мероприятия. Об этом сообщает TimesLIVE.

Ожидается, что к сторонникам на митинге обратится лидер АНК Сирил Рамафоса. Партия обычно арендует площадки в восьми других провинциях для своих сторонников, которые не могут приехать на главное мероприятие. По данным издания, в этом году политические силы тратят на кампании значительно меньше, чем во время всеобщих выборов 2024 года.

АНК заявляет о нехватке пожертвований

Руководитель избирательного штаба АНК Мдумисени Нтули подтвердил, что пожертвования на кампанию были меньше, чем ожидала партия. Он связал трудности с состоянием экономики, из-за которого доноры неохотно финансируют политические силы. По словам Нтули, из-за ограниченных ресурсов АНК с опозданием запустил кампанию на билбордах и активное присутствие в интернете.

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Нтули также заявил, что на кампанию повлияла слабая работа ряда муниципалитетов, которыми руководит АНК. Партия провела встречу с тысячами своих советников местных органов власти и дала им указания относительно дальнейшей работы. Встреча вызвала общественную критику после публичных замечаний Рамафосы и национального председателя АНК Гведе Манташе о работе муниципалитетов.

Финансирование Демократического альянса

Демократический альянс (ДА) получил 104 млн рандов, или 89% всех задекларированных пожертвований политическим партиям за последний квартал, по данным Избирательной комиссии ЮАР. Федеральный председатель ДА и руководитель кампании Ашор Сарупен объяснил финансовое преимущество ранним началом подготовки к выборам и регулярными взносами сторонников.

Руководитель кампании ActionSA Майкл Бомонт заявил, что значительная доля финансирования дает ДА преимущество в борьбе за голоса. Руководитель кампании Rise Mzansi Макашуле Гана, со своей стороны, сказал, что результат выборов определяется не только объемом пожертвований: его партия получила 15 млн рандов на выборы 2024 года и получила места в парламенте и законодательном собрании Гаутенга.

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