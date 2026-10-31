Группа законодателей США призвала государственного секретаря Марко Рубио не поддерживать планы Колумбии возобновить воздушное опрыскивание посевов коки в Амазонии.

Предупреждения о рисках для здоровья и окружающей среды

Законодатели предупредили о возможных рисках такого опрыскивания для здоровья людей и окружающей среды. Как сообщает Mongabay, они ставят под сомнение возможное участие Вашингтона в реализации колумбийского плана. Американские законодатели также призывают искать альтернативы, которые будут защищать сельские общины и тропический лес Амазонии.

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Позиция Колумбии и критиков

Колумбийское правительство заявляет, что опрыскивание необходимо для противодействия производству кокаина и ослабления вооруженных группировок. В то же время критики считают, что стратегия, применявшаяся десятилетиями, не дала результатов и может ускорить вырубку лесов.

Несмотря на многолетние антинаркотические усилия при поддержке США, Колумбия остается крупнейшим в мире производителем кокаина.

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