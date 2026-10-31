Grupa amerykańskich ustawodawców wezwała sekretarza stanu Marco Rubio, aby nie popierał planów Kolumbii dotyczących wznowienia lotniczych oprysków upraw koki w Amazonii.

Obawy dotyczące zdrowia i środowiska

Ustawodawcy ostrzegli przed możliwymi zagrożeniami takich oprysków dla zdrowia ludzi i środowiska. Jak informuje Mongabay, kwestionują oni możliwy udział Waszyngtonu w realizacji kolumbijskiego planu. Amerykańscy ustawodawcy wzywają również do poszukiwania alternatyw, które chroniłyby społeczności wiejskie i las deszczowy Amazonii.

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Stanowisko Kolumbii i krytyków

Kolumbijski rząd twierdzi, że opryski są konieczne, aby przeciwdziałać produkcji kokainy i osłabić ugrupowania zbrojne. Jednocześnie krytycy uważają, że strategia stosowana przez dziesięciolecia nie przyniosła rezultatów i może przyspieszyć wylesianie.

Pomimo wieloletnich działań antynarkotykowych wspieranych przez USA Kolumbia pozostaje największym na świecie producentem kokainy.

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