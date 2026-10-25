ANC将不租用八个场地转播集会——TimesLIVE

在南非，非洲人国民大会（ANC）将在东开普省库贡波市的Sisa Dukashe体育场举行计划中的最后一场Siyanqoba选举集会。与此同时，由于资金不足，该党不会在其他省份再租用八个场地供人们集体观看活动转播。TimesLIVE对此进行了报道。

预计ANC领导人西里尔·拉马福萨将在集会上向支持者发表讲话。该党通常会在另外八个省份租用场地，供无法前往主会场的支持者使用。据该媒体报道，今年政治力量在竞选活动上的支出明显低于2024年大选期间。

ANC称缺乏捐款

ANC竞选总部负责人姆杜米塞尼·恩图利证实，竞选捐款低于该党的预期。他将困难归因于经济状况，导致捐助者不愿为政治力量提供资金。恩图利表示，由于资源有限，ANC较晚才启动广告牌宣传活动和积极的网络宣传。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

恩图利还表示，竞选活动受到一些由ANC领导的市政当局工作不力的影响。该党与数千名地方政府议员举行了会议，并向他们下达了进一步工作的指示。在拉马福萨和ANC全国主席格韦德·曼塔谢就市政当局工作发表公开评论后，这次会议引发了公众批评。

民主联盟的资金

根据南非选举委员会的数据，民主联盟（DA）获得了1.04亿兰特，占上一季度向政党申报的全部捐款的89%。DA联邦主席兼竞选负责人阿肖尔·萨鲁彭将这一资金优势归因于较早开始筹备选举以及支持者的定期捐款。

ActionSA竞选负责人迈克尔·博蒙特表示，大量的资金份额使DA在争取选票中占据优势。Rise Mzansi竞选负责人马卡舒莱·加纳则表示，选举结果并非仅由捐款数额决定：他的政党为2024年选举获得了1500万兰特，并赢得了议会和豪登省立法机构的席位。

关注我们在