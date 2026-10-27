尼日利亚卡齐纳州政府表示，已投入超过40亿奈拉，用于翻修、现代化改造和配备Youth Craft Village职业培训中心。在卡齐纳市Muhammadu Dikko体育场举行的该机构第二届毕业典礼上，1662名学员完成培训，并获得用于创业的启动设备，Premium Times报道。

投资与毕业生

卡齐纳州州长迪科·拉达宣布了这项投资。他表示，资金用于重建该机构、升级基础设施，以及采购现代化机器和工具。

与此同时，政府未提供支出明细，未说明资金投入的时间段，也未披露交给毕业生的设备价值。

毕业生人数从第一届典礼时的648人增至1662人，增幅约为156%。学员接受了15种以上职业技能培训，包括缝纫、焊接和金属结构制作、木工、电气安装、信息与通信技术、餐饮、美容、管道作业和汽车维修。

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扩大培训计划

拉达呼吁毕业生利用获得的设备创办企业并雇用其他人。他还宣布，计划在该州全部34个行政区开设更多职业培训中心，并在其任期结束前培训5000多名年轻人。

州长还表示，卡齐纳州企业发展局通过各类商业发展计划支持了6万多名受益人。但此类支持的时间段及具体细节未获说明。

曾任州长的易卜拉欣·谢马表示，Youth Craft Village是在其任期内建立的，该机构最初旨在为青年，尤其是农村社区的青年，提供实用技能。该中心协调员卡比尔·索罗将毕业生人数的增长与该机构的扩建联系起来。

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