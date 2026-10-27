В нигерийском штате Кацина правительство заявило об инвестициях свыше 4 млрд найр в ремонт, модернизацию и оснащение центра профессиональной подготовки Youth Craft Village. На второй церемонии выпуска учреждения, состоявшейся на стадионе Muhammadu Dikko в городе Кацина, 1662 слушателя завершили обучение и получили стартовое оборудование для открытия собственного дела, сообщает Premium Times.

Инвестиции и выпускники

Об инвестициях сообщил губернатор штата Дикко Радда. По его словам, средства направили на реконструкцию учреждения, обновление инфраструктуры и закупку современных машин и инструментов.

При этом правительство не привело разбивку расходов, не указало период, за который было осуществлено финансирование, а также не сообщило стоимость оборудования, переданного выпускникам.

Число выпускников выросло с 648 человек на первой церемонии до 1662 — примерно на 156%. Слушателей обучали более чем 15 специальностям, в том числе шитью, сварке и изготовлению металлоконструкций, столярному делу, электромонтажу, информационно-коммуникационным технологиям, кейтерингу, косметологии, сантехническим работам и ремонту автомобилей.

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Планы расширения обучения

Радда призвал выпускников использовать переданное оборудование для создания предприятий и трудоустройства других людей. Он также объявил о намерении открыть дополнительные центры профессиональной подготовки во всех 34 административных районах штата и обучить более 5 тыс. молодых людей до завершения своего срока полномочий.

Губернатор также заявил, что Агентство развития предпринимательства штата Кацина поддержало более 60 тыс. бенефициаров через различные программы развития бизнеса. При этом период такой поддержки и её детали не уточнялись.

Бывший губернатор Ибрагим Шема, при котором был создан Youth Craft Village, отметил, что учреждение изначально должно было предоставлять молодёжи, прежде всего из сельских общин, практические навыки. Координатор центра Кабир Соро связал рост числа выпускников с расширением учреждения.

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