АНК не орендуватиме вісім майданчиків для трансляції мітингу — TimesLIVE

У ПАР Африканський національний конгрес (АНК) проведе запланований завершальний передвиборчий мітинг Siyanqoba на стадіоні Sisa Dukashe у КуГомпо-Сіті в Східній Капській провінції. Водночас через нестачу коштів партія не орендуватиме ще вісім майданчиків в інших провінціях для спільного перегляду трансляції заходу. Про це повідомляє TimesLIVE.

Очікується, що до прихильників на мітингу звернеться лідер АНК Сиріл Рамафоса. Партія зазвичай орендує майданчики у восьми інших провінціях для своїх прихильників, які не можуть приїхати на головний захід. За даними видання, цього року політичні сили витрачають на кампанії значно менше, ніж під час загальних виборів 2024 року.

АНК заявляє про нестачу пожертв

Керівник виборчого штабу АНК Мдумісені Нтулі підтвердив, що пожертви на кампанію були меншими, ніж очікувала партія. Він пов'язав складнощі зі станом економіки, через який донори неохоче фінансують політичні сили. За словами Нтулі, через обмежені ресурси АНК запізнилася із запуском кампанії на білбордах і з активною присутністю в інтернеті.

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Нтулі також заявив, що на кампанію вплинула слабка робота низки муніципалітетів, якими керує АНК. Партія провела зустріч із тисячами своїх радників місцевих органів влади та дала їм вказівки щодо подальшої роботи. Зустріч викликала суспільну критику після публічних зауважень Рамафоси та національного голови АНК Гведе Манташе про роботу муніципалітетів.

Фінансування Демократичного альянсу

Демократичний альянс (ДА) отримав 104 млн рандів, або 89% усіх задекларованих пожертв політичним партіям за останній квартал, за даними Виборчої комісії ПАР. Федеральний голова ДА та керівник кампанії Ашор Сарупен пояснив фінансову перевагу раннім початком підготовки до виборів і регулярними внесками прихильників.

Керівник кампанії ActionSA Майкл Бомонт заявив, що значна частка фінансування дає ДА перевагу в боротьбі за голоси. Керівник кампанії Rise Mzansi Макашуле Гана зі свого боку сказав, що результат виборів не визначається лише обсягом пожертв: його партія отримала 15 млн рандів на вибори 2024 року та здобула місця в парламенті й законодавчих зборах Гаутенгу.

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