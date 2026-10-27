南非计划对外国人实行生物识别追踪登记——TimesLIVE

南非政府计划通过电子登记、生物识别数据以及有关签证即将到期的短信提醒，加强对外国人停留情况的管控。跨部门移民委员会主席马莫洛科·库拜伊在比勒陀利亚举行的简报会上宣布了这些计划，TimesLIVE报道。

电子登记与生物识别

根据当局的计划，入境人员将被登记在电子系统中。该系统将记录其签证信息和电话号码。在获准停留期限结束前，系统将向签证持有人发送短信，提醒他们需要离开南非。

更广泛的追踪系统还将纳入生物识别数据，包括指纹。库拜伊表示，政府还在升级入境口岸，包括机场和海港，以改善对抵达该国人员的登记和追踪。

此外，政府正与移动通信运营商讨论SIM卡登记不规范的问题。库拜伊称，此类卡可能被用于协助犯罪，并使追踪嫌疑人更加困难。当局希望加强SIM卡登记，以及追踪更换电话号码人员的能力。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与社区的磋商

这些计划是在跨部门委员会与针对内政事务办公室的抗议活动组织者会面后提出的。社区代表支持打击非法移民的措施，同时强调他们并不反对遵守南非法律人员的合法移民。

委员会的五项工作方向包括执行移民法律、保护边境、加强移民系统、消除法律和政策中的漏洞，以及与其他非洲国家合作。与会者还讨论了有关移民和寻求庇护者权利的法院案件，以及社区代表在提出免费提供服务的律师支持下参与这些程序的可能性。

此外，社区领袖对被占用和废弃的建筑物表示担忧，其中包括政府建筑。他们称，这些建筑可能被用于人口贩运、毒品交易及其他犯罪活动。库拜伊表示，委员会已与八个大都市区的代表讨论将此类建筑重新置于管控之下的问题。

关注我们在