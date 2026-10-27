Правительство ЮАР планирует усилить контроль за пребыванием иностранцев с помощью электронной регистрации, биометрических данных и SMS-напоминаний о приближении окончания срока действия виз. Об этих намерениях на брифинге в Претории сообщила глава межведомственного комитета по вопросам миграции Мамолоко Кубайи, передаёт TimesLIVE.

Электронная регистрация и биометрия

Согласно плану властей, людей, въезжающих в страну, будут регистрировать в электронной системе. В ней будут фиксироваться данные их виз и номера телефонов. Перед окончанием разрешённого срока пребывания система будет отправлять владельцам виз SMS-сообщения с напоминанием о необходимости выехать из ЮАР.

В более широкую систему отслеживания также должны войти биометрические данные, в частности отпечатки пальцев. Кубайи отметила, что правительство также модернизирует пункты пропуска, включая аэропорты и морские порты, чтобы улучшить регистрацию и отслеживание людей, прибывающих в страну.

Отдельно правительство обсуждает с операторами мобильной связи проблему ненадлежащим образом зарегистрированных SIM-карт. По словам Кубайи, такие карты могут использоваться для содействия преступлениям и затруднять отслеживание подозреваемых. Власти стремятся усилить регистрацию SIM-карт и возможности отслеживания людей, которые меняют номера телефонов.

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Переговоры с общинами

Планы представили после встречи межведомственного комитета с организаторами протестов, направленных против офисов внутренних дел. Представители общин поддержали меры против незаконной иммиграции, одновременно подчеркнув, что не возражают против законной миграции людей, соблюдающих законы ЮАР.

Пять направлений работы комитета предусматривают соблюдение иммиграционного законодательства, защиту границ, усиление иммиграционной системы, устранение пробелов в законах и политике, а также сотрудничество с другими африканскими странами. Участники встречи также обсудили судебные дела по вопросам миграции и прав просителей убежища, а также возможность участия представителей общин в этих разбирательствах при поддержке юристов, предложивших работать бесплатно.

Кроме того, лидеры общин выразили обеспокоенность по поводу захваченных и заброшенных зданий, в том числе государственных, которые, по их утверждениям, могут использоваться для торговли людьми, наркоторговли и другой преступной деятельности. Кубайи сообщила, что комитет уже обсуждал с представителями восьми метрополий возвращение таких объектов под контроль.

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