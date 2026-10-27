ПАР планує запровадити біометричний облік іноземців — TimesLIVE

Уряд ПАР планує посилити контроль за перебуванням іноземців за допомогою електронної реєстрації, біометричних даних і SMS-нагадувань про наближення завершення строку дії віз. Про ці наміри на брифінгу в Преторії повідомила голова міжвідомчого комітету з питань міграції Мамолоко Кубаї, передає TimesLIVE.

Електронна реєстрація та біометрія

За планом влади, людей, які в’їжджають до країни, реєструватимуть в електронній системі. У ній фіксуватимуть дані їхніх віз і номери телефонів. Перед завершенням дозволеного строку перебування система надсилатиме власникам віз SMS-повідомлення з нагадуванням про необхідність виїзду з ПАР.

До ширшої системи відстеження мають увійти й біометричні дані, зокрема відбитки пальців. Кубаї зазначила, що уряд також модернізує пункти пропуску, включно з аеропортами та морськими портами, щоб поліпшити реєстрацію й відстеження людей, які прибувають до країни.

Окремо уряд обговорює з операторами мобільного зв’язку проблему неналежно зареєстрованих SIM-карт. За словами Кубаї, такі картки можуть використовуватися для сприяння злочинам і ускладнювати відстеження підозрюваних. Влада прагне посилити реєстрацію SIM-карт і можливості відстеження людей, які змінюють телефонні номери.

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Переговори з громадами

Плани представили після зустрічі міжвідомчого комітету з організаторами протестів, спрямованих проти офісів з питань внутрішніх справ. Представники громад підтримали заходи проти незаконної імміграції, водночас наголосивши, що не заперечують проти законної міграції людей, які дотримуються законів ПАР.

П’ять напрямів роботи комітету передбачають виконання імміграційного законодавства, захист кордонів, посилення імміграційної системи, усунення прогалин у законах і політиках та співпрацю з іншими африканськими країнами. Учасники зустрічі також обговорили судові справи щодо міграції та прав шукачів притулку, а також можливість участі представників громад у цих провадженнях за підтримки юристів, які запропонували працювати безоплатно.

Крім того, лідери громад висловили занепокоєння щодо захоплених і занедбаних будівель, зокрема державних, які, за їхніми твердженнями, можуть використовуватися для торгівлі людьми, наркоторгівлі та іншої злочинної діяльності. Кубаї повідомила, що комітет уже обговорював із представниками восьми метрополій повернення таких об’єктів під контроль.

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