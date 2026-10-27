Rząd RPA planuje zaostrzyć kontrolę pobytu cudzoziemców za pomocą elektronicznej rejestracji, danych biometrycznych i przypomnień SMS o zbliżającym się terminie wygaśnięcia wiz. O tych zamiarach na briefingu w Pretorii poinformowała przewodnicząca międzyresortowego komitetu ds. migracji Mamoloko Kubayi, podaje TimesLIVE.

Elektroniczna rejestracja i biometria

Zgodnie z planem władz osoby wjeżdżające do kraju będą rejestrowane w systemie elektronicznym. Będą w nim zapisywane dane ich wiz i numery telefonów. Przed upływem dozwolonego okresu pobytu system będzie wysyłał posiadaczom wiz wiadomości SMS przypominające o konieczności wyjazdu z RPA.

Do szerszego systemu śledzenia mają zostać włączone także dane biometryczne, w tym odciski palców. Kubayi zaznaczyła, że rząd modernizuje również przejścia graniczne, w tym lotniska i porty morskie, aby poprawić rejestrację i śledzenie osób przybywających do kraju.

Osobno rząd omawia z operatorami sieci komórkowych problem nieprawidłowo zarejestrowanych kart SIM. Według Kubayi takie karty mogą być wykorzystywane do ułatwiania przestępstw i utrudniać śledzenie podejrzanych. Władze chcą wzmocnić rejestrację kart SIM oraz możliwości śledzenia osób, które zmieniają numery telefonów.

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Rozmowy ze społecznościami

Plany przedstawiono po spotkaniu międzyresortowego komitetu z organizatorami protestów skierowanych przeciwko biurom spraw wewnętrznych. Przedstawiciele społeczności poparli działania przeciwko nielegalnej imigracji, jednocześnie podkreślając, że nie sprzeciwiają się legalnej migracji osób przestrzegających prawa RPA.

Pięć obszarów pracy komitetu obejmuje egzekwowanie przepisów imigracyjnych, ochronę granic, wzmacnianie systemu imigracyjnego, usuwanie luk w prawie i politykach oraz współpracę z innymi państwami afrykańskimi. Uczestnicy spotkania omówili również sprawy sądowe dotyczące migracji i praw osób ubiegających się o azyl, a także możliwość udziału przedstawicieli społeczności w tych postępowaniach przy wsparciu prawników, którzy zaproponowali nieodpłatną pracę.

Ponadto liderzy społeczności wyrazili zaniepokojenie zajętymi i opuszczonymi budynkami, w tym państwowymi, które, jak twierdzą, mogą być wykorzystywane do handlu ludźmi, handlu narkotykami i innej działalności przestępczej. Kubayi poinformowała, że komitet omawiał już z przedstawicielami ośmiu metropolii odzyskanie kontroli nad takimi obiektami.

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