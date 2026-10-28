Grupy przestępcze działają w 59% gmin Amazonii — Mongabay

Sieci przestępcze lub ugrupowania zbrojne działają w 768 z 1310 zbadanych gmin Amazonii w Boliwii, Brazylii, Kolumbii, Ekwadorze, Peru i Wenezueli. Stanowi to 59% gmin objętych nowym badaniem Amazon Underworld, podaje Mongabay.

Najwyższe wskaźniki w Kolumbii

Największy odsetek gmin, w których wykryto takich aktorów, odnotowano w Kolumbii — 98%. W Wenezueli wskaźnik ten wynosi 82%, w Brazylii i Ekwadorze — po 59%, w Peru — 34%, a w Boliwii — 31%.

Autor raportu, założyciel Amazon Underworld i konsultant International Crisis Group Bram Ebus, zaznaczył, że struktury przestępcze coraz aktywniej działają ponad granicami państwowymi. W szczególności brazylijskie ugrupowanie Comando Vermelho jest według badania obecne w niemal 500 gminach, w tym w Boliwii i Peru.

W kolumbijskiej części Amazonii osiem ugrupowań zbrojnych działa w 99 gminach. Według Humanitarian Action pod wpływem co najmniej jednej niepaństwowej grupy zbrojnej znajduje się około 78% ludności wiejskiej Kolumbii — niemal 10 milionów osób.

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Złoto wyprzedziło kokainę

Raport określa złoto jako najbardziej dochodową przestępczą branżę Amazonii, która wyprzedziła kokainę. Zdaniem Ebusa zmiana ta przyspieszyła wylesianie i zanieczyszczenie środowiska rtęcią.

Ebus zaznaczył również, że rywalizacja ugrupowań o kontrolę nad terytoriami i obszarami wydobycia nasila przemoc. Jak stwierdził, najbardziej cierpią z tego powodu lokalni mieszkańcy, w tym społeczności rdzenne i ich obrońcy. Oprócz złota i kokainy badacze odnotowali rosnące zainteresowanie przestępcze cyną, wolframem i koltanem, przede wszystkim w Brazylii, Kolumbii i Wenezueli.

W raporcie zaznaczono, że zmilitaryzowane kampanie przeciwko kartelom nie usuwają ekonomicznych i politycznych przyczyn przestępczości zorganizowanej. Wśród możliwych odpowiedzi Ebus wymienił przeciwdziałanie przepływom finansowym nielegalnych gospodarek, stałą obecność państwa, a także inwestycje w rozwój i edukację.

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