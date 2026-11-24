Microsoft ogłosił tryb Code Red — najwyższy priorytet dla prac nad zapobieganiem rozległym awariom usług i reagowaniem na nie — po 24-godzinnym zakłóceniu. Dotknęło ono Exchange Online, Outlook, Teams, asystenta AI Copilot oraz inne produkty Microsoft 365. Jak podaje Jerusalem Post, powołując się na wewnętrzne dokumenty przejrzane przez Reuters, firma planuje zrewidować swoje podejście inżynieryjne i operacyjne.

Awaria z 12–13 listopada dotknęła instytucje rządowe w Australii, Japonii i USA, spowodowała opóźnienia w pracy firm handlowych oraz zakłóciła komunikację przewoźników lotniczych. Microsoft oświadczył, że incydent nie był związany z aktywnością cybernetyczną ani agentami sztucznej inteligencji. Firma wyjaśniła awarię niezauważoną wadą skalowalności systemu Windows, wprowadzoną w lipcu. Dyrektor generalny Microsoftu Satya Nadella publicznie przeprosił za zakłócenia.

Problemy z koordynacją

Prezes działu M365 Core Jason Henderson nazwał incydent najbardziej odczuwalnym dla klientów w historii Exchange Online. Jak powiedział, nigdy wcześniej tak wielu użytkowników nie pozostawało bez poczty elektronicznej przez tak długi czas.

Korporacyjna wiceprezes Microsoftu Amanda Silver napisała w wewnętrznej notatce, że inżynierowie pracowali w warunkach „mgły wojny”. Podczas reagowania specjaliści wysłali ponad 11 tys. wiadomości w 11 czatach Teams, lecz nie byli w stanie stworzyć pełnego obrazu hipotez i rozwiązań z powodu rozproszenia danych diagnostycznych w wewnętrznych systemach śledzenia.

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Wiceprezes wykonawczy Microsoftu Charles Lamanna, odpowiedzialny za Copilot, agentów i platformę, powiedział podczas przeglądu Code Red, że dotknięty problemem komponent napotkał mniej więcej dziesięcioletnią liczbę dopuszczalnych awarii.

Cel — przywrócenie działania w ciągu godziny

W ramach Code Red Microsoft określił pięć kierunków prac, w tym ograniczanie obciążenia, geograficzne rozdzielanie ruchu i mechanizmy szybszego przywracania działania. Firma dąży do usuwania podobnych incydentów na świecie w ciągu jednej godziny i planuje wykorzystywać agentów AI do szybszej analizy danych o stanie systemów.

Henderson poinformował również, że pilne aktualizacje usług M365 Core są zbyt wolno wdrażane na świecie. W innym niedawnym przypadku pilna poprawka potrzebowała pięciu–sześciu dni, aby rozprzestrzenić się w całej globalnej infrastrukturze. W przypadku najpilniejszych problemów bezpieczeństwa firma chce skrócić czas od wykrycia do bezpiecznego globalnego wdrożenia do jednej godziny.

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