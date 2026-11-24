在持续24小时的故障后，微软宣布进入Code Red状态——这是用于预防和应对大规模服务故障工作的最高优先级。此次故障影响了Exchange Online、Outlook、Teams、人工智能助手Copilot及其他Microsoft 365产品。据《耶路撒冷邮报》报道，该报援引路透社查阅的内部文件称，公司计划审查其工程和运营方法。

11月12日至13日的故障波及澳大利亚、日本和美国的政府机构，导致交易公司业务延误，并扰乱了航空运营商的通信。微软表示，该事件与网络活动或人工智能代理无关。该公司将故障归因于7月引入、此前未被发现的Windows可扩展性缺陷。微软首席执行官萨提亚·纳德拉就中断公开道歉。

协调问题

M365 Core部门总裁杰森·亨德森称，该事件是Exchange Online历史上对客户影响最为明显的一次。他表示，此前从未有如此多的用户如此长时间无法使用电子邮件。

微软公司副总裁阿曼达·西尔弗在一份内部备忘录中指出，工程师是在“战争迷雾”中工作。在应对期间，专家在11个Teams聊天中发送了超过1.1万条消息，但由于诊断数据分散在内部跟踪系统中，他们无法形成有关假设和解决方案的完整图景。

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负责Copilot、代理和平台的微软执行副总裁查尔斯·拉曼纳在Code Red审查期间表示，受影响的组件遭遇了大约相当于十年可接受故障量的故障。

目标：一小时内恢复

作为Code Red的一部分，微软确定了五个工作方向，包括限制负载、按地理区域分隔流量以及更快恢复机制。该公司力争在一小时内解决全球范围内的类似事件，并计划借助人工智能代理更迅速地分析系统状态数据。

亨德森还表示，M365 Core服务的紧急更新在全球部署得过于缓慢。在另一起近期事件中，一项紧急修复用了五到六天才覆盖整个全球基础设施。对于最紧急的安全问题，公司希望将从发现问题到安全全球部署的时间缩短至一小时。

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