在法属圭亚那库鲁，欧洲阿丽亚娜6号火箭将亚马逊Leo宽带网络的36颗卫星送入轨道。此后，亚马逊星座共有432颗卫星。在11月15日Vulcan火箭飞行失败、40颗Amazon Leo卫星损失后，该公司正在加快使用SpaceX Falcon 9进行的数次发射，Ars Technica报道。

下一次发射将在12月进行

下一次使用Falcon 9火箭发射Amazon Leo卫星的任务计划在12月进行，而非此前安排的明年。此后，SpaceX还将在紧凑的时间内进行数次亚马逊卫星发射。

亚马逊的主要发射服务供应商联合发射联盟在11月15日任务发生故障后，暂停Vulcan飞行数月。五年前，亚马逊签署了108次中型和重型火箭发射协议，以部署由3232颗低地球轨道卫星组成的初始星座。截至周二，亚马逊及其合作伙伴已完成17次此类任务，其中一次以失败告终。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

由多家运营商执行发射

亚马逊于2023年开始预订Falcon 9发射任务。去年，该火箭成功部署了三批亚马逊卫星，每次任务24颗。随后，由于包括ULA和蓝色起源在内的其他供应商项目出现延误，该公司又预订了10次Falcon 9飞行。

Arianespace今年已成功执行四次搭载亚马逊卫星的阿丽亚娜6号发射任务，亚马逊9月又预订了该火箭的六次飞行。与此同时，欧洲企业的产能是每年生产用于九次或十次阿丽亚娜6号发射的火箭。蓝色起源的New Glenn火箭自5月在佛罗里达发射场发生爆炸后一直未飞行；在发射场重建后，其飞行可能于明年初恢复。

关注我们在