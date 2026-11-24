В Куру, Французская Гвиана, европейская ракета Ariane 6 вывела на орбиту 36 спутников широкополосной сети Amazon Leo. После этого группировка Amazon насчитывает 432 аппарата. После неудачного полета ракеты Vulcan 15 ноября, во время которого были потеряны 40 спутников Amazon Leo, компания ускоряет несколько запусков на Falcon 9 компании SpaceX, сообщает Ars Technica.

Следующий запуск — в декабре

Следующий запуск спутников Amazon Leo на ракете Falcon 9 запланирован на декабрь вместо ранее намеченного срока в следующем году. После него SpaceX должна провести еще несколько запусков спутников Amazon в сжатые сроки.

Основной поставщик пусковых услуг Amazon, United Launch Alliance, приостановил полеты Vulcan на несколько месяцев после сбоя во время миссии 15 ноября. Пять лет назад Amazon заключила соглашения на 108 запусков ракет среднего и тяжелого класса для развертывания первоначальной группировки из 3232 спутников на низкой околоземной орбите. По состоянию на вторник Amazon и ее партнеры выполнили 17 таких миссий, одна из которых завершилась неудачей.

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Запуски у нескольких операторов

Amazon начала бронировать запуски Falcon 9 в 2023 году. В прошлом году ракета успешно вывела три партии спутников Amazon — по 24 аппарата за миссию. Позднее компания зарезервировала еще 10 полетов Falcon 9 из-за задержек в программах других поставщиков, в частности ULA и Blue Origin.

Arianespace в этом году осуществила четыре успешных запуска Ariane 6 со спутниками Amazon, а в сентябре Amazon забронировала еще шесть полетов этой ракеты. В то же время европейские предприятия рассчитаны на производство ракет для девяти или десяти запусков Ariane 6 в год. Ракета New Glenn компании Blue Origin не летает с мая после взрыва на стартовой площадке во Флориде; ее полеты могут возобновиться в начале следующего года после реконструкции площадки.

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