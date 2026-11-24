W Kourou w Gujanie Francuskiej europejska rakieta Ariane 6 wyniosła na orbitę 36 satelitów szerokopasmowej sieci Amazon Leo. Po tym liczebność konstelacji Amazon wynosi 432 aparaty. Po nieudanym locie rakiety Vulcan 15 listopada, podczas którego utracono 40 satelitów Amazon Leo, firma przyspiesza kilka startów na pokładzie Falcona 9 firmy SpaceX, informuje Ars Technica.

Następny start w grudniu

Kolejny start satelitów Amazon Leo na rakiecie Falcon 9 zaplanowano na grudzień zamiast na wcześniej wyznaczony termin w przyszłym roku. Po nim SpaceX ma przeprowadzić jeszcze kilka startów satelitów Amazon w krótkim czasie.

Główny dostawca usług startowych Amazon, United Launch Alliance, zawiesił loty Vulcana na kilka miesięcy po awarii podczas misji z 15 listopada. Pięć lat temu Amazon zawarł umowy na 108 startów rakiet klasy średniej i ciężkiej, aby rozmieścić początkową konstelację 3232 satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej. Według stanu na wtorek Amazon i jego partnerzy przeprowadzili 17 takich misji, z których jedna zakończyła się niepowodzeniem.

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Starty u kilku operatorów

Amazon zaczął rezerwować starty Falcona 9 w 2023 roku. W ubiegłym roku rakieta z powodzeniem wyniosła trzy partie satelitów Amazon — po 24 aparaty na misję. Następnie firma zarezerwowała kolejnych 10 lotów Falcona 9 z powodu opóźnień w programach innych dostawców, w tym ULA i Blue Origin.

Arianespace przeprowadził w tym roku cztery udane starty Ariane 6 z satelitami Amazon, a we wrześniu Amazon zarezerwował kolejnych sześć lotów tej rakiety. Jednocześnie europejskie zakłady są przystosowane do produkcji rakiet na dziewięć lub dziesięć startów Ariane 6 rocznie. Rakieta New Glenn firmy Blue Origin nie lata od maja po eksplozji na stanowisku startowym na Florydzie; jej loty mogą zostać wznowione na początku przyszłego roku po przebudowie stanowiska.

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