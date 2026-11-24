Microsoft объявила режим Code Red — наивысший приоритет для работ по предотвращению масштабных отказов сервисов и реагированию на них — после 24-часового сбоя. Он нарушил работу Exchange Online, Outlook, Teams, ИИ-помощника Copilot и других продуктов Microsoft 365. Как сообщает Jerusalem Post со ссылкой на внутренние документы, с которыми ознакомилось Reuters, компания планирует пересмотреть инженерные и операционные подходы.

Сбой 12–13 ноября затронул государственные структуры в Австралии, Японии и США, вызвал задержки в работе трейдинговых компаний и нарушил коммуникацию авиаперевозчиков. В Microsoft заявили, что инцидент не был связан с киберактивностью или агентами искусственного интеллекта. Компания объяснила сбой незамеченным дефектом масштабируемости Windows, внедренным в июле. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла публично извинился за перебои.

Проблемы с координацией

Президент подразделения M365 Core Джейсон Хендерсон назвал инцидент наиболее ощутимым для клиентов за всю историю Exchange Online. По его словам, еще никогда столько пользователей не оставались без электронной почты так долго.

Корпоративный вице-президент Microsoft Аманда Сильвер в служебной записке отметила, что инженеры работали в условиях «тумана войны». Во время реагирования специалисты отправили более 11 тысяч сообщений в 11 чатах Teams, однако не могли сформировать целостную картину гипотез и решений из-за разрозненности диагностических данных во внутренних системах отслеживания.

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Исполнительный вице-президент Microsoft Чарльз Ламанна, отвечающий за Copilot, агентов и платформу, во время обзора Code Red заявил, что затронутый компонент столкнулся примерно с десятилетним объемом допустимых отказов.

Цель — восстановление за час

В рамках Code Red Microsoft определила пять направлений работы, среди которых ограничение нагрузки, географическое разделение трафика и механизмы более быстрого восстановления. Компания стремится обеспечивать устранение подобных инцидентов в мире в течение одного часа и планирует привлекать ИИ-агентов для более оперативного анализа данных о состоянии систем.

Хендерсон также сообщил, что срочные обновления для сервисов M365 Core слишком медленно развертываются в мире. В другом недавнем случае срочному исправлению потребовалось пять-шесть дней, чтобы распространиться по всей глобальной инфраструктуре. Для наиболее срочных проблем безопасности компания хочет сократить время от обнаружения до безопасного глобального развертывания до одного часа.

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