Национальный центр кибербезопасности Великобритании заявил о заметном росте кибератак, в которых злоумышленники применяют автономные инструменты на основе искусственного интеллекта. Такие средства помогают быстро находить и использовать простые слабости в системах и сетях, сообщает TechCrunch.

В центре отметили, что с сентября зафиксировали несколько киберинцидентов с участием автономных инструментов для тестирования на проникновение. Подобные программы защитники используют для проверки собственной кибербезопасности, однако их также применяют во время атак. По данным NCSC, инциденты привели к проникновению в системы организаций и перебоям в их работе.

Скорость атак

В NCSC подчеркнули, что злоумышленники не эксплуатируют новые уязвимости. Главным изменением стала скорость, с которой инструменты ИИ могут проводить несложные атаки. Центр предупредил, что слабости, которые годами могли оставаться незамеченными, теперь можно обнаружить за считанные минуты.

Автономные средства взлома часто ищут системы, открытые для доступа из интернета. После этого они быстро проверяют списки слабых или легко угадываемых паролей, а также могут злоупотреблять конечными точками API, которыми разработчики пользуются для доступа к данным.

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Последствия технического долга

Британская киберслужба указала, что сейчас эксплуатируются не новые ошибки повреждения памяти и даже не известные, но неисправленные уязвимости. Речь идет о слабостях, которые часто являются результатом технического долга, накопленного организациями на протяжении многих лет.

Рост таких атак совпал с появлением в этом году открытых автономных инструментов для тестирования на проникновение, в частности Artex и Cairn, которые можно бесплатно скачать. Федеральное бюро расследований США также недавно предупреждало, что злоумышленники используют инструменты ИИ для тестирования на проникновение, чтобы осуществлять атаки с беспрецедентной скоростью.

В NCSC подчеркнули, что искусственный интеллект не делает устоявшиеся средства киберзащиты устаревшими. Центр отметил, что базовые практики безопасности и прочная техническая основа приобрели еще большее значение, поскольку ИИ упрощает поиск уязвимых мест и ускоряет их эксплуатацию.

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