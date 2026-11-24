В Болонье, Италия, Чехия повела 1:0 в четвертьфинальном противостоянии Кубка Дэвиса с Канадой после победы Томаша Махача над Лиамом Дракслом. Чешский теннисист выиграл матч со счетом 6:2, 3:6, 6:2 за один час 55 минут, сообщает Channel NewsAsia.

Махач выиграл в трех сетах

Махач, который ранее был 20-й ракеткой мира и завоевал золото Олимпиады-2024 в Париже в миксте, начал матч с преимущества 4:0 в первом сете. Драксл, 154-й номер мирового рейтинга, сумел выиграть второй сет и перевести игру в решающую партию.

В третьем сете Махач сделал брейк и повел 4:2, после чего довел матч до победы. Это была первая встреча сборных Чехии и Канады в Кубке Дэвиса.

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Дальнейшая программа противостояния

Во втором одиночном матче 14-я ракетка мира Иржи Легечка должен сыграть с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который занимает 17-е место в рейтинге. Если после двух одиночных матчей победитель не будет определен, в парной игре Адам Павлашек и Патрик Рикл встретятся с Оже-Альяссимом и Дунканом Чаном.

Победитель четвертьфинала в пятницу сыграет в полуфинале против Италии или Южной Кореи. Чехия пытается впервые более чем за десятилетие выйти в полуфинал турнира, тогда как Канада стремится сыграть на этой стадии впервые после триумфа 2022 года.

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