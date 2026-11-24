在意大利博洛尼亚，捷克队在托马什·马哈奇击败利亚姆·德拉克斯尔后，在戴维斯杯四分之一决赛对阵加拿大的较量中以1比0领先。这名捷克网球选手以6比2、3比6、6比2获胜，耗时1小时55分钟，Channel NewsAsia报道。

马哈奇三盘获胜

马哈奇此前曾排名世界第20位，并在巴黎2024年奥运会混双项目中夺得金牌。他在首盘以4比0领先开局。世界排名第154位的德拉克斯尔成功赢下第二盘，将比赛带入决胜盘。

在第三盘中，马哈奇完成破发并以4比2领先，随后拿下比赛。这是捷克队与加拿大队在戴维斯杯中的首次交锋。

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对阵后续赛程

在第二场单打比赛中，世界排名第14位的伊日·莱赫奇卡将对阵排名第17位的加拿大选手费利克斯·奥热-阿利亚西姆。如果两场单打比赛后仍未决出胜者，亚当·帕夫拉塞克和帕特里克·里克尔将在双打比赛中对阵奥热-阿利亚西姆和邓肯·陈。

四分之一决赛的胜者将在周五的半决赛中对阵意大利或韩国。捷克队力争十多年来首次晋级该赛事半决赛，而加拿大则希望自2022年夺冠以来首次在这一阶段出战。

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