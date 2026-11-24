W Bolonii we Włoszech Czechy objęły prowadzenie 1:0 w ćwierćfinałowym meczu Pucharu Davisa z Kanadą po zwycięstwie Tomáša Macháča nad Liamem Draxlем. Czeski tenisista wygrał 6:2, 3:6, 6:2 w ciągu jednej godziny i 55 minut, poinformował Channel NewsAsia.

Macháč wygrał w trzech setach

Macháč, który wcześniej był 20. rakietą świata i zdobył złoto igrzysk olimpijskich Paryż 2024 w mikście, rozpoczął mecz od prowadzenia 4:0 w pierwszym secie. Draxl, 154. zawodnik światowego rankingu, zdołał wygrać drugiego seta i doprowadzić do decydującej partii.

W trzecim secie Macháč przełamał rywala i objął prowadzenie 4:2, po czym doprowadził mecz do zwycięstwa. Było to pierwsze spotkanie reprezentacji Czech i Kanady w Pucharze Davisa.

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Dalszy program rywalizacji

W drugim meczu singlowym 14. tenisista świata Jiří Lehečka ma zagrać z Kanadyjczykiem Félixem Augerem-Aliassimem, który zajmuje 17. miejsce w rankingu. Jeśli po dwóch meczach singlowych zwycięzca nie zostanie wyłoniony, Adam Pavlásek i Patrik Rikl zmierzą się w deblu z Augerem-Aliassimem i Duncanem Chanem.

Zwycięzca ćwierćfinału zagra w piątek w półfinale z Włochami lub Koreą Południową. Czechy starają się po raz pierwszy od ponad dekady awansować do półfinału turnieju, podczas gdy Kanada chce zagrać na tym etapie po raz pierwszy od triumfu w 2022 roku.

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