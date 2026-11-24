Національний центр кібербезпеки Великої Британії заявив про помітне зростання кібератак, у яких зловмисники застосовують автономні інструменти на основі штучного інтелекту. Такі засоби допомагають швидко знаходити й використовувати прості слабкості в системах та мережах, повідомляє TechCrunch.

У центрі зазначили, що від вересня зафіксували кілька кіберінцидентів за участю автономних інструментів для тестування на проникнення. Подібні програми захисники використовують для перевірки власної кібербезпеки, але їх також застосовують під час атак. За даними NCSC, інциденти призвели до проникнення в системи організацій і перебоїв у їхній роботі.

Швидкість атак

У NCSC наголосили, що зловмисники не експлуатують нові вразливості. Головною зміною стала швидкість, із якою інструменти ШІ можуть проводити нескладні атаки. Центр попередив, що слабкості, які роками могли залишатися непоміченими, тепер можна виявити за лічені хвилини.

Автономні засоби зламу часто шукають системи, відкриті для доступу з інтернету. Після цього вони швидко перевіряють переліки слабких або легко вгадуваних паролів, а також можуть зловживати кінцевими точками API, якими розробники користуються для доступу до даних.

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Наслідки технічного боргу

Британська кіберслужба вказала, що нині експлуатують не нові помилки пошкодження пам’яті й навіть не відомі, але невиправлені вразливості. Йдеться про слабкості, які часто є результатом технічного боргу, накопиченого організаціями впродовж років.

Зростання таких атак збіглося з появою цього року відкритих автономних інструментів тестування на проникнення, зокрема Artex і Cairn, які можна безкоштовно завантажити. Федеральне бюро розслідувань США також нещодавно попереджало, що зловмисники використовують інструменти ШІ для тестування на проникнення, щоб здійснювати атаки з безпрецедентною швидкістю.

У NCSC підкреслили, що штучний інтелект не робить усталені засоби кіберзахисту застарілими. Центр зазначив, що базові практики безпеки та міцна технічна основа набули ще більшого значення, оскільки ШІ полегшує пошук уразливих місць і прискорює їх використання.

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