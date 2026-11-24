英国国家网络安全中心表示，使用基于人工智能的自主工具的网络攻击明显增加。这类工具有助于快速发现并利用系统和网络中的简单弱点，TechCrunch报道。

该中心指出，自9月以来已记录数起涉及自主渗透测试工具的网络事件。防御人员使用此类程序检查自身的网络安全，但它们也被用于攻击。NCSC称，这些事件导致组织的系统被入侵，并造成其运营中断。

攻击速度

NCSC强调，攻击者并未利用新的漏洞。主要变化在于，人工智能工具能够以多快的速度实施简单攻击。该中心警告称，可能多年未被发现的弱点如今可在数分钟内被识别。

自主攻击工具经常寻找可从互联网访问的系统。随后，它们会迅速测试弱密码或容易猜出的密码列表，也可能滥用开发人员用于访问数据的API端点。

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技术债务的后果

英国网络安全机构指出，目前被利用的并非新的内存损坏错误，甚至也不是已知但未修复的漏洞。这些弱点往往是组织多年来累积的技术债务所致。

此类攻击的增加与今年开放式自主渗透测试工具的出现相吻合，其中包括可免费下载的Artex和Cairn。美国联邦调查局最近也警告称，攻击者正使用人工智能渗透测试工具，以前所未有的速度发动攻击。

NCSC强调，人工智能并不会使既有的网络防护措施过时。该中心表示，基本安全实践和坚实的技术基础变得更加重要，因为人工智能使发现脆弱点更容易，并加快了对其利用。

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