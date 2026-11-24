演员凯文·克莱恩已加入Netflix迷你剧《纠正》，与梅丽尔·斯特里普共同出演。该剧改编自乔纳森·弗兰岑的同名小说。Variety报道了这一选角消息。

斯特里普将饰演这家人的母亲，她希望在最后一个共同度过的圣诞节让三名成年子女团聚。根据剧集简介，孩子们抗拒这一愿望，而原本旨在避免他们重蹈父母命运的抱负，却将他们引向崩溃。

凯文·克莱恩的角色

克莱恩将饰演阿尔弗雷德·兰伯特——这位曾经颇具影响力的家庭之主正与衰老相关的疾病抗争。他的角色恪守严格的原则和老派的体面准则，但不得不接受自己现代化的孩子们：他再也无法保护其秘密的女儿、已成为家庭权威的长子，以及他渴望获得其原谅的小儿子。

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剧集创作团队

乔纳森·弗兰岑将亲自把自己的小说改编为影视作品，并担任该项目的执行制片人。梅丽尔·斯特里普也将担任执行制片人。马克·罗伊巴尔和保罗·李将代表wiip担任执行制片人，妮可·克莱门斯、艾米·塞耶斯和科德·杰斐逊也将以这一身份加入项目。杰斐逊将执导全部剧集。

该剧将由Paramount Television Studios制作，该公司随后将成为Warner Bros. Television Studios。克莱恩和斯特里普此前曾在电影《苏菲的选择》《最后的广播秀》和《瑞奇和闪电》中合作。《苏菲的选择》于1982年上映，是克莱恩的长片电影处女作，斯特里普凭借该角色获得了她的第二座奥斯卡奖。

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