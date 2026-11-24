Aktor Kevin Kline dołączył do Meryl Streep w miniserialu Netflixa „The Corrections”, będącym ekranizacją powieści Jonathana Franzena o tym samym tytule. O obsadzie informuje Variety.

Streep zagra matkę rodziny, która pragnie zebrać troje dorosłych dzieci na ostatnie wspólne Boże Narodzenie. Zgodnie z opisem serialu dzieci sprzeciwiają się temu pragnieniu, a ich ambicje, które miały uchronić je przed powtórzeniem losu rodziców, prowadzą je do upadku.

Rola Kevina Kline’a

Kline wcieli się w Alfreda Lamberta — niegdyś wpływową głowę rodziny, która zmaga się z dolegliwościami związanymi ze starzeniem się. Jego bohater przestrzega surowych zasad i staromodnych reguł przyzwoitości, jednak musi pogodzić się ze swoimi współczesnymi dziećmi: córką, której sekretów nie może już chronić, starszym synem, który stał się rodzinnym autorytetem, oraz młodszym synem, którego przebaczenia pragnie.

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Twórcy serialu

Jonathan Franzen sam zaadaptuje swoją powieść na ekran i zostanie producentem wykonawczym projektu. Meryl Streep również będzie pracować jako producentka wykonawcza. Mark Roybal i Paul Lee będą producentami wykonawczymi z ramienia wiip, a Nicole Clemens, Amy Sayers i Cord Jefferson także dołączą do projektu w tej roli. Jefferson wyreżyseruje wszystkie odcinki.

Serial wyprodukuje Paramount Television Studios, które z czasem ma stać się Warner Bros. Television Studios. Kline i Streep pracowali już wcześniej razem przy filmach „Wybór Zofii”, „Prairie Home Companion” i „Ricki and the Flash”. „Wybór Zofii” z 1982 roku był pełnometrażowym debiutem Kline’a, a Streep zdobyła za tę rolę swojego drugiego Oscara.

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