Актор Кевін Клайн приєднався до Меріл Стріп у мінісеріалі Netflix «Поправки» — екранізації однойменного роману Джонатана Франзена. Про кастинг повідомляє Variety.

Стріп зіграє матір родини, яка прагне зібрати трьох дорослих дітей на останнє спільне Різдво. За описом серіалу, діти опираються цьому бажанню, а їхні амбіції, що мали вберегти їх від повторення долі батьків, призводять їх до краху.

Роль Кевіна Клайна

Клайн виконає роль Альфреда Ламберта — колись впливового глави сім’ї, який бореться з недугами, пов’язаними зі старінням. Його герой дотримується суворих принципів і старомодних правил пристойності, однак мусить змиритися зі своїми сучасними дітьми: донькою, чиї секрети він більше не може захищати, старшим сином, який став сімейним авторитетом, і молодшим сином, чийого прощення він прагне.

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Творча команда серіалу

Джонатан Франзен сам адаптує свій роман для екрана та стане виконавчим продюсером проєкту. Меріл Стріп також працюватиме виконавчою продюсеркою. Марк Ройбал і Пол Лі виступатимуть виконавчими продюсерами від wiip, а Ніколь Клеменс, Емі Сейрс і Корд Джефферсон також долучаться до проєкту в цій ролі. Джефферсон режисуватиме всі епізоди.

Серіал вироблятиме Paramount Television Studios, яка згодом має стати Warner Bros. Television Studios. Клайн і Стріп раніше вже працювали разом у фільмах «Вибір Софі», «Останнє радіошоу» та «Рікі та Флеш». «Вибір Софі» 1982 року став повнометражним дебютом Клайна, а Стріп здобула за цю роль свій другий «Оскар».

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